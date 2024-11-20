В Кремле угрожают местью странам НАТО: заявление главы внешней разведки РФ

Россия отомстит странам НАТО, способствующим украинским ракетным атакам большой дальности по территории РФ.

Об этом в среду, 19 ноября, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу National Defense, сообщает Reuters.

По его словам, объявленные президентом государства-агрессора Владимиром Путиным изменения ядерной доктрины означают, что Россия практически "не может потерпеть поражение на поле боя".

“Наши враги вынуждены признать, что решительность президента России твердо защищать фундаментальные интересы страны всеми доступными средствами сужает простор для маневра Вашингтона и Брюсселя. Попытки отдельных союзников по НАТО принять участие в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными”, – заявил глава российской разведки.

При этом Нарышкин считает, что "военно-политические элиты на Западе" осознают серьезность намерений России и будут проявлять "сдержанность" в своих действиях во избежание прямого военного конфликта с Россией, который "может иметь для них катастрофические последствия".

Напомним, Силы обороны Украины использовала американские ракеты ATACMS, чтобы нанести удар по территории России во вторник, 19 ноября. В тот же день Путин одобрил программный документ, снижающий порог для использования Россией ядерного оружия в ответ на атаки противника с использованием обычного оружия.

Генштаб подтвердил, но... ATACMS уже побывали на Брянщине?

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