"Резерв+" запускает онлайн-оформление отсрочек для многодетных родителей

Отсрочка от мобилизации доступна для семей, где у обоих родителей есть трое несовершеннолетних детей и состоят в официальном браке.

В приложении "Резерв+" теперь можно подать заявку на отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих троих и более детей.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Отсрочка доступна для семей, где оба родителя воспитывают троих несовершеннолетних детей в законном браке.

Процесс подачи заявки очень прост:

Войдите в "Резерв+".

Подайте запрос на отсрочку.

Система автоматически проверит ваши данные.

Для тех, кто отвечает требованиям, информация об отсрочке автоматически отображается в электронном военном документе.

Рустем Умеров сообщил, что Минобороны работает над расширением возможностей "Резерв+" для многодетных родителей, чтобы вскоре стали доступны все виды отсрочек. Он отметил, что планируется сделать возможным онлайн оформление отсрочек для других групп граждан. Он подчеркнул, что диджитализация делает процесс более удобным и прозрачным, приближая систему к современным стандартам.

Напомним, в Дрогобыче Львовской области осудили мужчину за уклонение от мобилизации. После того как его дочери исполнилось 18 лет, он получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, которая сочла его годным к службе. У него было в то время три ребенка.

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