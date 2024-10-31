"Резерв+" запустил онлайн-отсрочки от мобилизации в тестовом режиме

В ноябре стартует новый сервис в приложении "Резерв+", позволяющий оформить отсрочку от мобилизации без очередей и бумажной волокиты.

Минобороны объявило о бета-тесте новой функции для многодетных отцов, людей с инвалидностью, а также студентов и аспирантов — об этом сообщают в ведомстве.

"Мы уже протестировали сервис внутренними ресурсами, но теперь хотим проверить его с пользователями "Резерв+". Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что следует улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно быстрее могли забыть об очередях в ТЦК и сборе бумажек каждые три месяца", — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Онлайн-отсрочка будет работать следующим образом: в "Резерв+" необходимо отправить запрос. Система проверит, имеете ли вы право на отсрочку. Если да, то этот статус будет отображен в электронном военном документе.

В тестировании могут участвовать:

многодетные отцы, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;

люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение;

студенты и аспиранты, получающие последовательное образование, например, после бакалавра получают степень магистра, или после магистра учатся в аспирантуре.

Для прохождения тестирования нужно заполнить форму по соответствующей ссылке.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщало, что в мобильном приложении "Резерв+" военнообязанные украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации.

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