"Резерв+" запускає онлайн-оформлення відстрочок для багатодітних батьків

Відстрочка від мобілізації доступна для сімей, де обоє батьків мають трьох неповнолітніх дітей і перебувають у офіційному шлюбі.

У застосунку "Резерв+" тепер можна подати заявку на відстрочку від мобілізації для батьків, які виховують трьох і більше дітей.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Відстрочка доступна для сімей, де обоє батьків виховують трьох неповнолітніх дітей у законному шлюбі.

Процес подавання заявки дуже простий:

Увійдіть в "Резерв+".

Подайте запит на відстрочку.

Система автоматично перевірить ваші дані.

Для тих, хто відповідає вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’являється у електронному військовому документі.

Рустем Умєров повідомив, що Міноборони працює над розширенням можливостей "Резерв+" для багатодітних батьків, щоб незабаром стали доступні всі види відстрочок. Він зазначив, що планується зробити можливим онлайн-оформлення відстрочок для інших груп громадян. Він підкреслив, що діджиталізація робить процес зручнішим і прозорішим, наближаючи систему до сучасних стандартів.

Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. Після того, як його доньці виповнилося 18 років, він отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У нього було на той час троє дітей.

Читайте також: