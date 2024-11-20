"Резерв+" запускає онлайн-оформлення відстрочок для багатодітних батьків

Відстрочка від мобілізації доступна для сімей, де обоє батьків мають трьох неповнолітніх дітей і перебувають у офіційному шлюбі.
У застосунку "Резерв+" тепер можна подати заявку на відстрочку від мобілізації для батьків, які виховують трьох і більше дітей.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Відстрочка доступна для сімей, де обоє батьків виховують трьох неповнолітніх дітей у законному шлюбі.
Процес подавання заявки дуже простий:
- Увійдіть в "Резерв+".
- Подайте запит на відстрочку.
- Система автоматично перевірить ваші дані.
Для тих, хто відповідає вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’являється у електронному військовому документі.
Рустем Умєров повідомив, що Міноборони працює над розширенням можливостей "Резерв+" для багатодітних батьків, щоб незабаром стали доступні всі види відстрочок. Він зазначив, що планується зробити можливим онлайн-оформлення відстрочок для інших груп громадян. Він підкреслив, що діджиталізація робить процес зручнішим і прозорішим, наближаючи систему до сучасних стандартів.
Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. Після того, як його доньці виповнилося 18 років, він отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У нього було на той час троє дітей.
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