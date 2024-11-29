"Выдержите ли вы 72 часа?": как в Европе готовят население к войне

В Германии появилось мобильное приложение, которое поможет людям найти ближайший бункер в случае нападения на страну.

В странах Европы публикуют брошюры с советами, как построить бункер, запастись едой и выжить без электричества, если произойдет самое худшее и на континенте разразится полномасштабная война.

О том, как население европейских стран готовится к войне, пишет The Guardian.

Среди мероприятий, на которые обратили внимание в издании, — появление в Германии мобильного приложения, которое поможет людям найти ближайший бункер в случае нападения, 32-страничного буклета под названием "Если придет кризис или война" в Швеции и пособия по готовности к чрезвычайным ситуациям, которое загрузили уже полмиллиона граждан Финляндии.

Швеция

"Мы живем в неопределенные времена. Сейчас в нашем уголке мира идут вооруженные конфликты. Терроризм, кибератаки и кампании по дезинформации используются, чтобы взорвать нас и повлиять на нас", — говорится в прологе шведской брошюры.

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В этой книжке говорится, что коллективное сопротивление имеет важное значение и если Швеция подвергается нападению, “каждый должен внести свой вклад в защиту независимости Швеции, а наша демократия... быть частью общей готовности Швеции к чрезвычайным ситуациям”.

Шведы давно знакомы с такими публичными информационными брошюрами: первая была издана во время Второй мировой войны.

В нынешней брошюре среди прочего есть рекомендации по системе предупреждения, бомбоубежищ, цифровой защиты и даже советы, как пользоваться туалетом, если нет воды.

Также рекомендуется поддерживать дома надлежащий запас воды (и ежегодно проверять, безопасна ли она), обеспечить достаточное количество одеял, теплой одежды и альтернативное отопление, купить радио с батарейками и иметь энергетически богатые продукты, которые можно быстро приготовить.

Норвегия

Управление гражданской защиты Норвегии распространило подобную брошюру среди 2,6 миллиона домохозяйств страны.

"Мы живем во все более беспокойном мире, на который влияют изменения климата, цифровые угрозы и в худшем случае — военные действия", — говорится в брошюре.

Норвежская брошюра советует людям, например, запастись нескоропортящимися продуктами питания по крайней мере на неделю, включая "сухари, консервированные бобовые и фасоль, консервированные бутерброды, энергетические батончики, сухофрукты, шоколад, мед, печенье и орехи".

Норвегия также рекомендует жителям запастись основными лекарствами – включая таблетки йода на случай ядерного инцидента – и, как и Швеция, советует людям иметь при себе несколько банковских карт и хранить наличные на дому.

Финляндия

В Финляндии исчерпывающий онлайн-справочник под названием "Готовность к инцидентам и кризисным ситуациям" предоставляет жителям информацию и советы по всему, начиная от перебоев с водоснабжением и заканчивая лесными пожарами, сбоями в Интернете или "долгосрочными кризисами... такими как военные конфликты".

Финляндия, имеющая 1340-километровую границу с Россией, спрашивает своих граждан: "Выдержите ли вы 72 часа?" в серии кризисных ситуаций, приглашая их подвергнуть себя серии испытаний, чтобы проверить свои навыки и запасы.

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Сайт предлагает советы по формированию психологической устойчивости, "чтобы повысить способность справляться в сложных обстоятельствах", улучшение личной кибербезопасности и пребывания дома ("Закройте двери и окна. Включите радио. Спокойно ждите инструкций").

Суви Аксела из Национальной женской ассоциации по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям сказала, что рассматривалась возможность увеличения рекомендованных в Финляндии запасов продуктов питания до полной недели, как это сделали Швеция и Норвегия. Но в конце концов комитет решил не делать этого.

"72 часа стали брендом здесь, в Финляндии, поэтому мы не хотели нарушать это. Но это минимальный срок", — отметила она.

По ее словам, война России против Украины стала "сигнальным флажком" в этой стране: женщины пошли на курсы подготовки, радиоприемники на батарейках разлетелись с полок, а вопрос типа "сколько у вас есть дома воды" или "у вас есть производная печь?" "стали обыденными.

Германия

Тем временем, Германия сосредотачивается на увеличении количества бункеров и укрытий, поскольку по официальным оценкам в стране с населением 84 миллиона человек меньше 600 государственных укрытий, которые могут вместить только 480 000 человек вместе.

Многие укрытия времен холодной войны были демонтированы из-за ошибочного мнения, что они больше не понадобятся. Теперь Берлин запустил национальный план бункеровки под руководством Федерального ведомства по защите населения, включая телефонное приложение геолокации.

Эксперты прогнозируют, что российская атака может стать вероятной в течение следующих пяти лет, и сейчас ведутся поиски любых построек, которые могли бы быть использованы в таком случае, включая станции метро и подвалы государственных учреждений, школ и мэрий.

Немецкие домохозяйства были призваны приспособить свои подвалы, гаражи или сараи или раскопать старые бункеры, в то время как застройщики будут обязаны по закону предусмотреть безопасные укрытия в новых домах – как это уже сделала Польша.

Газета Frankfurter Allgemeiner в этом месяце обнародовала детали 1000-страничного военного документа, направленного на немецкий бизнес, в котором, например, рекомендовано обучать дополнительных водителей грузовиков, но содержит рекомендации по гражданской подготовке для отдельных лиц.

Напомним, после неоднократных угроз президента России Владимира Путина ударить ядерным оружием по странам НАТО журнал Newsweek рассмотрел влияние российского ядерного оружия на столицы союзников США по Альянсу.

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