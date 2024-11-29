“Чи витримаєте ви 72 години?”: як у Європі готують населення до війни

У Німеччині з'явився мобільний застосунок, який допоможе людям знайти найближчий бункер у разі нападу на країну.

У країнах Європи публікують брошури із порадами, як побудувати бункер, запастися їжею та вижити без електрики, якщо станеться найгірше і на континенті вибухне повномасштабна війна.

Про те, як населення європейських країн готують до війни, пише The Guardian.

Серед заходів, на які звернули увагу у виданні, — поява у Німеччині мобільного додатку, який допоможе людям знайти найближчий бункер у разі нападу, 32-сторінкового буклета під назвою “Якщо прийде криза чи війна” у Швеції та посібника із готовності до надзвичайних ситуацій, який завантажили уже пів мільйона громадян Фінляндії.

Швеція

“Ми живемо в непевні часи. Зараз у нашому куточку світу точаться збройні конфлікти. Тероризм, кібератаки та кампанії з дезінформації використовуються, щоб підірвати нас і вплинути на нас”, — йдеться у пролозі шведської брошури.

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У цій книжечці йдеться про те, що колективний опір має важливе значення і якщо Швеція зазнає нападу, “кожен повинен зробити свій внесок у захист незалежності Швеції, а наша демократія... бути частиною загальної готовності Швеції до надзвичайних ситуацій”.

Шведи давно знайомі з такими публічними інформаційними брошурами: перша була видана під час Другої світової війни.

У теперішній брошурі серед іншого є рекомендації щодо системи попередження, бомбосховищ, цифрового захисту і навіть поради, як користуватися туалетом, якщо немає води.

Також рекомендується підтримувати вдома належний запас води (і щорічно перевіряти, чи вона все ще безпечна), забезпечити достатню кількість ковдр, теплого одягу та альтернативне опалення, придбати радіо з батарейками та мати енергетично багаті продукти, які можна швидко приготувати.

Норвегія

Управління цивільного захисту Норвегії розповсюдило подібну брошуру серед 2,6 мільйонів домогосподарств країни.

“Ми живемо у дедалі більш неспокійному світі, на який впливають зміни клімату, цифрові загрози та у гіршому випадку — військові дії”, — йдеться в брошурі.

Норвезька брошура радить людям, наприклад, запастися нешвидкопсувними продуктами харчування принаймні на тиждень, включаючи “сухарі, консервовані бобові та квасолю, консервовані бутерброди, енергетичні батончики, сухофрукти, шоколад, мед, печиво та горіхи”.

Норвегія також рекомендує жителям запастися основними ліками - включно з таблетками йоду на випадок ядерного інциденту - і, як і Швеція, радить людям мати з собою кілька банківських карток і зберігати готівку вдома.

Фінляндія

У Фінляндії вичерпний онлайн-довідник під назвою “Готовність до інцидентів і кризових ситуацій” надає жителям інформацію та поради щодо всього, починаючи від перебоїв з водопостачанням і закінчуючи лісовими пожежами, збоями в Інтернеті або “довготривалими кризами... такими як військові конфлікти”.

Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон з Росією, запитує своїх громадян: "Чи витримаєте ви 72 години?" у серії кризових ситуацій, запрошуючи їх піддати себе серії випробувань, щоб перевірити свої навички і запаси.

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Сайт пропонує поради щодо формування психологічної стійкості, “щоб підвищити здатність справлятися у складних обставинах”, покращення особистої кібербезпеки та перебування вдома (“Зачиніть двері та вікна. Увімкніть радіо. Спокійно чекайте інструкцій”).

Суві Аксела з Національної жіночої асоціації з питань готовності до надзвичайних ситуацій сказала, що розглядалася можливість збільшення рекомендованих у Фінляндії запасів продуктів харчування до повного тижня, як це зробили Швеція та Норвегія. Але зрештою комітет вирішив не робити цього.

“72 години стали брендом тут, у Фінляндії, тому ми не хотіли порушувати це. Але це мінімальний термін”, - зауважила вона.

За її словами, війна Росії проти України стала “сигнальним прапорцем” у цій країні: жінки пішли на курси підготовки, радіоприймачі на батарейках розлетілися з полиць, а запитання на кшталт “скільки у вас є вдома води" або "у вас є похідна піч?" стали буденними.

Німеччина

Тим часом Німеччина зосереджується на збільшенні кількості бункерів і сховищ, оскільки за офіційними оцінками в країні з населенням 84 мільйони людей менше 600 державних сховищ, які можуть вмістити лише 480 000 людей разом.

Багато сховищ часів холодної війни були демонтовані через хибну думку, що вони більше не знадобляться. Тепер Берлін запустив національний план бункерування під керівництвом Федерального відомства із захисту населення, включаючи телефонний додаток геолокації.

Експерти прогнозують, що російська атака може стати ймовірною протягом наступних п’яти років, і зараз ведуться пошуки будь-яких споруд, які могли б бути використані в такому випадку, включаючи станції метро та підвали державних установ, шкіл і мерій.

Німецькі домогосподарства були закликані пристосувати свої підвали, гаражі чи сараї або розкопати старі бункери, тоді як забудовники будуть зобов’язані за законом передбачити безпечні укриття в нових будинках – як це вже зробила Польща.

Газета Frankfurter Allgemeiner цього місяця оприлюднила деталі 1000-сторінкового військового документа, спрямованого на німецький бізнес, у якому, наприклад, рекомендовано навчати додаткових водіїв вантажівок, але містить рекомендації з цивільної підготовки для окремих осіб.

Нагадаємо, після неодноразових погроз президента Росії Володимира Путіна вдарити ядерною зброєю по країнах НАТО журнал Newsweek розглянув вплив російської ядерної зброї на столиці союзників США по Альянсу.

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