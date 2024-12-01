Коли ЗСУ підуть у контрнаступ і де він може бути: деталі

Контрнаступу ЗСУ найближчим часом не буде. Про таке днями заговорили військові експерти. Водночас вони передбачили, за яких умов просування можливе. То коли наші військові зможуть прорвати позиції ворога і від чого це буде залежати — розповіла Людмила Труфин у ексклюзиві TSN.UA.

Контрнаступ ЗСУ

Наразі українські Збройні сили перебувають в оборонній позиції відповідно до ухваленої 2023 року стратегії. Якщо ж Сили оборони мають плани на контрнаступ, то це потребує тиші. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Говорить Великий Львів". За його словами, тему контрнаступу може озвучувати саме головнокомандувач і лише тоді, "коли він вважає це доцільним".

"Пам’ятаємо, як 2023-го багато хто почав говорити про контрнаступ. Усі почали дискутувати, розглядали різні варіанти, напрямки, які сили, засоби, яка область, який район, місто буде звільнено і так далі. Чим це все закінчилось? Тому якщо є плани на контрнаступ, то все ж таки такі плани потребують тиші"

Коваленко висловив думку про те, що перспективи виходу ЗСУ з оборонного ведення бойових дій найближчим часом немає. Зокрема, вважає експерт, це точно не станеться до інавгурації Дональда Трампа.

"Після інавгурації будемо дивитись за обставинами. Найважливішим ще аспектом є те, в якому стані будуть російські війська. Скільки б вони не демонстрували свої "орешніки", якісь танки на якихось виставках, але факт залишається фактом – вони виснажені. Вони виснажуються. Цього року було навіть декілька місяців, коли їхній мобілізаційний потенціал щомісячний не дозволяв компенсувати втрати за місяць "в нуль" та "в плюс". В них була компенсація втрат "в мінус"

Оскільки окупаційні війська фактично перебувають на межі виснаження — 2025 рік відкриває багато можливостей для України.

"Але багато що буде залежати від того, які перші кроки буде робити Дональд Трамп і, відповідно, як буде відбуватися взаємодія наших міжнародних партнерів з Україною, які будуть відповіді, наскільки швидкі будуть відповіді на всі наші запити"

Зміна влади вплине на війну

Однак саме зміною влади в США може скористатися Путін, так вважає журналіст Віталій Портников. В ефірі “Еспресо” він зазначив, що це пов’язано із економікою РФ, й мовляв, війна може дійсно закінчитися, ну принаймні на деякий час. Так-так, надіятися, що війна закінчиться раз і назавжди не варто.

Чому Путін погодиться говорити

Портников також зазначив, що Путіну потрібно вирішити це питання в січні - лютому, бо якщо через два роки економіка буде в критичному стані, а зараз він нічого не скаже Трампу і продовжить війну, Трамп може не захотіти вирішувати це питання через два роки.

Путін буде домовлятися

За словами Портникова, Путін усвідомлює, що має справу з людиною, яка не чекатиме біля телефону два роки. Тому або він буде домовлятися зараз, або ризикує залишитися ні з чим і закінчити війну у 2029 році, коли економіка Росії може остаточно зруйнуватися. Але чи дочекаються вони 2029 року, чи їм буде кінець?

Як Трамп збирається закінчувати війну

Варто нагадати один із способів Трампа, як змусити Путіна закінчити війну. Ще у своїй передвиборчій кампанії він заявляв, що його команда планує запровадити нові проєкти у галузі зрідженого природного газу та збільшення видобутку нафти в США. Зазначається, що одним із перших пріоритетів буде скасування паузи у видачі нових дозволів на експорт ЗПГ. Трамп прискорить видачу дозволів на буріння на федеральних землях та відновить плани буріння на шельфі США. Він також намагатиметься домогтися схвалення будівництва трубопроводу Keystone - проєкту. План хочуть подати протягом декількох днів після інавгурації. Після таких заяв російський мільярдер Олег Дерипаска виступив з похмурим для Росії прогнозом щодо ціни на нафту після нововведень Трампа.

Трамп vs Путін

Трамп і до виборів обіцяв розпочати масову розробку нафтових свердловин, бо мовляв, в Америці більше чорного золота, ніж у будь-якій іншій країні у світі! Більше, ніж у Саудівської Аравії, й більше, ніж у Росії. А перед цим Трамп заявляв, що достатньо знизити ціну на нафту до 40 доларів за барель, і Путін не зможе продовжувати вести війну. Цікаво, коли це буде робитися)))

Бойові дії можуть закінчитися у 2025-му

Бойові дії між росією та Україною в 2025 році можуть припинитися, оскільки обидві сторони близькі до виснаження і «вважали б за краще, щоб конфлікт зійшов нанівець”. А так висловилися у західному виданні Зе економіст. У новій статті журналісти теж наголосили на тому, що не лише Україна зіткнулася із жорстокими наслідками війни. А й російська економіка страждає через поєднання західних санкцій, нестачу робочої сили та виїзду людей за кордон.

На початку листопада інфляція сягала двозначних цифр, відсоткові ставки становили 21%, а 40% бюджету йшло на військові витрати, тож на думку видання, в 2025 році на Україну зросте тиск з метою вступу у ту чи іншу форму переговорів із Росією.

При цьому, там зазначають, у рамках можливої угоди Україні «доведеться змиритися зі втратою частини своєї території». Водночас у виданні пишуть, що «натомість, Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є повне членство в НАТО. Це, ймовірно, стало б прийнятним рішенням у Києві, хоча Україні буде болісно його проковтнути. Однак із поверненням Трампа до влади Україна, ймовірно, не приєднається до НАТО протягом ще багатьох років, якщо взагалі приєднається.

Нагадаємо, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Європа може відіграти роль у відправці іноземних військ до України. Вона зазначила, що не можна виключати таку можливість і підкреслила необхідність зберігати стратегічну двозначність у цьому питанні.

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