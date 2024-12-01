Когда ВСУ пойдут в контрнаступление и где оно может быть: детали

Контрнаступления ВСУ в ближайшее время не будет. Об этом на днях заговорили военные эксперты. В то же время они предусмотрели, при каких условиях продвижение возможно.

Контрнаступление ВСУ

В настоящее время украинские Вооруженные силы находятся в оборонной позиции в соответствии с принятой в 2023 году стратегией. .По его словам, тему контрнаступления может озвучивать именно главнокомандующий и только тогда, "когда он считает это целесообразным".

"Помним, как в 2023-м многие начали говорить о контрнаступлении. Все начали дискутировать, рассматривали разные варианты, направления, какие силы, средства, какая область, какой район, город будет освобожден и так далее. Чем это все закончилось? Поэтому если есть планы на контрнаступление, то все же такие планы нуждаются в тишине"

Коваленко выразил мнение о том, что перспективы выхода ВСУ по оборонному ведению боевых действий в ближайшее время нет.

"После инаугурации будем смотреть по обстоятельствам. Важнейшим еще аспектом является то, в каком состоянии будут российские войска. Сколько бы они ни демонстрировали свои "орешники", какие-то танки на каких-то выставках, но факт остается фактом – они истощены. Они истощаются. В этом году. было даже несколько месяцев, когда их мобилизационный потенциал ежемесячный не позволял компенсировать потери за месяц. ноль" и "в плюс". У них была компенсация потерь "в минус"

Поскольку оккупационные войска фактически находятся на грани истощения — 2025 открывает много возможностей для Украины.

"Но многое будет зависеть от того, какие первые шаги будет делать Дональд Трамп и, соответственно, как будет происходить взаимодействие наших международных партнеров с Украиной, какие будут ответы, насколько скоры будут ответы на все наши запросы"

Смена власти повлияет на войну

Однако именно сменой власти в США может воспользоваться Путин, так считает журналист Виталий Портников., надеяться, что война закончится раз и навсегда не стоит.

Почему Путин согласится говорить

Портников также отметил, что Путину нужно решить этот вопрос в январе – феврале, потому что если через два года экономика будет в критическом состоянии, а сейчас он ничего не скажет Трампу и продолжит войну, Трамп может не захотеть решать этот вопрос через два года.

Путин будет договариваться

По словам Портникова, Путин осознает, что имеет дело с человеком, который не будет ждать около телефона два года. дождутся они в 2029 году, будет ли им конец?

Как Трамп собирается заканчивать войну

Следует напомнить один из способов Трампа, как заставить Путина закончить войну. Еще в своей предвыборной кампании он заявлял, что его команда планирует ввести новые проекты в области сжиженного природного газа и увеличение добычи нефти в США. в выдаче новых разрешений на экспорт СПГ. Он также будет пытаться добиться одобрения строительства трубопровода Keystone — проекта. после новшеств Трампа.

Трамп vs Путин

Трамп и до выборов обещал начать массовую разработку нефтяных скважин, потому что, мол, в Америке больше черного золота, чем в любой другой стране в мире! Больше, чем в Саудовской Аравии, и больше, чем в России. что достаточно снизить цену на нефть до 40 долларов за баррель, и Путин не сможет продолжать вести войну. это будет делаться)))

Боевые действия могут закончиться в 2025 году

Боевые действия между россией и Украиной в 2025 году могут прекратиться, поскольку обе стороны близки к истощению и «предпочитали бы, чтобы конфликт сошел на нет». А так высказались в западном издании Зе экономист. не только Украина столкнулась с жестокими последствиями войны. западных санкций, нехватки рабочей силы и выезда людей за границу.

В начале ноября инфляция достигала двузначных цифр, процентные ставки составляли 21%, а 40% бюджета уходило на военные расходы, поэтому, по мнению издания, в 2025 году на Украину вырастет давление с целью вступления в ту или иную форму переговоров с Россией.

При этом, отмечают, в рамках возможного соглашения Украине «придется смириться с потерей части своей территории». стало бы приемлемым решением в Киеве, хотя Украине будет болезненно его проглотить. Однако с возвращением Трампа к власти Украина, вероятно, не присоединится к НАТО в течение многих лет, если вообще присоединится.

Напомним, верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Европа может играть роль в отправке иностранных войск в Украину. Она отметила, что нельзя исключать такую возможность и подчеркнула необходимость сохранять стратегическую двусмысленность в этом вопросе.

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