Контрнаступ ворога на Курщині провалюється: експерт описав ситуацію

Російська армія на Курщині намагається виконати завдання зі звільнення територій, а в ЗСУ інше завдання.

Контрнаступ російських війьск у Курській області провалюється. Українські Сили оборони взяли в полон десятки загарбників та ліквідували багато як ворожих бійців, так і техніки.

Про це військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів "24 каналу".

Світан дав свою оцінку ситуації на Курському напрямку. За його словами, завдання ЗСУ там – сковувальні операції, тобто слід змушувати противника атакувати. Адже під час атак ворог втрачає дуже багато особового складу і техніки, а для українських військ це дуже важливо.

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"Знищення ворожої армії на російській території інколи йде навіть з більшими коефіцієнтами втрат, ніж на окупованих територіях", – звернув увагу військовий експерт.

Він додав, що російська армія на Курщині намагається виконати завдання зі звільнення територій, а в українських сил інше завдання. Вони не планують захоплювати території, а знищують ворожу армію з будь-яких позицій і на будь-яких відстанях.

"Ми повинні викликати ці атаки на себе якраз для їхнього знищення. Росіянам доведеться це робити", – впевнений Світан.

Нагадаємо, напередодні в Інституті вивчення війни повідомили, що 30 листопада російська армія продовжувала наступ на головному українському виступі на Курщині, однак жодних підтверджених просувань не було.

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