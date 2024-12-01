Військовий експерт повідомив про небезпеку захоплення двох великих міст на Донеччині

Після захоплення міста Курахове в Донецькій області, армія РФ може сконцентрувати всі свої сили та резерви для захоплення Покровська.

Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі "Еспресо".

"Якщо росіянам вдасться захопити Курахове, то означатиме, що випрямивши лінію фронту, ворог кине всі сили на Покровськ. Очевидно, що вони не будуть перекидати сили та засоби для наступу на Запорізькому напрямку, або деінде. Тобто, убезпечивши собі південний фланг, росіяни спрямовують свої сили на Покровськ.

За його словами, якщо загарбники окупують Покровськ, то це допоможе їм вийти у тил Торецька та Часового Яру. Втім, наразі "до цього їм ще потрібно дожити". Експерт наголошує, що армія РФ зазнає великих втрат, а тому їй може не вистачити ресурсів. Зокрема, це може вплинути на темпи наступальних операцій російських військ.

"Втрати росіян вже сягнули понад 2000 тис. окупантів щодня. Сьогодні вже 1700 росіян. Хай звісно російські генерали думають, чи вистачить їм особового складу для проведення наступальних операцій, але з такими втратами їхні плани можуть бути зруйновані", - додав Павло Лакійчук.

Нагадаємо, командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що у разі успіху в Кураховому ворог кине вільні ресурси для оточення ЗСУ. Зараз окупанти посилено штурмують Романівку та Іллінку.

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