"Штурми не припиняються": офіцер 59-ї ОМБр про ситуацію на фронті

Росіяни регулярно підтягують живу силу. Ворог має постійні діючі резерви

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

"Ці штурми не припиняються взагалі. Перша група накопичилася і пішла на штурм. Кого вбили, кого поранили. Буквально невеликий проміжок часу - і йде наступна", - пояснив Цехоцький.

За минулу добу на ділянках 59-ї ОМБр відбулося 14 штурмових дій, а також один зустрічний бій. Ліквідовано 236 окупантів.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники на фронті мали успіхи біля кількох населених пунктів. Ворог просунувся біля Нового Комара, Берестового, Погребків та в Кураховому.

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