Ночная атака БПЛА: какие последствия в Черновицкой области

Погибших или раненых, к счастью, нет.

Во время ночной над Черновицкой областью уничтожили вражеский беспилотник. В результате падения его обломков повреждены несколько зданий в одном из сел Днестровского района.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

На место отправились все профильные службы.

"Силы ПВО сработали на отлично! Спасибо воинам за отличную работу!", — отметил чиновник.

Он в очередной раз напомнил, что во время тревоги стоит находиться в укрытиях. Берегите себя и своих родных.

Ранее ударные беспилотники "Шахеды", которыми Россия терроризирует украинские города, трудно обнаружить и непросто сбить. Кроме того, их запуск происходит за траекторией, которая проходит над сложным рельефом местности.

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