Стало відомо, які дрони РФ використовує на Курщині

Російські військові активніше використовують дрони на оптоволоконному управлінні, при цьому не приділяючи великої уваги втратам звичайних FPV-дронів.

Про це розповів головний сержант взводу 36 бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з позивним Соломон, пише АрміяTV.

"Часто відправляють ефпівішку по маршруту на чергування і якщо не знаходять нашу ціль, то спрямовують дрону просто в бік наших позицій. З втратами росіяни не рахуються зовсім", — зауважив Соломон.

За його словами, військові армії РФ активно застосовують дрони на оптоволоконному управлінні, оскільки вони менш чутливі до впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Хоча ці дрони мають обмежену дальність дії порівняно зі звичайними, їх здатність працювати в умовах, де звичайні дрони втрачають зв'язок через РЕБ, робить їх ефективними для виконання завдань. Крім того, Росія не зважає на втрати звичайних FPV-дронів, активно їх використовуючи для різних цілей.

"Як на мене, FPV-дрони більш корисні для знищення техніки, а також живої сили, «мавіки» використовують по більш статичних цілях, тому що гранатою по піхоти вразити непросто. Відповідно техніку теж можна уражати скидами, є кумулятивні боєприпаси, але це має бути більш статична техніка: пошкоджена, покинута", — розповів головний сержант.

Нагадаємо, Сили оборони України на Курщині скували близько 50 тисяч російських військових. Це було одним із завдань.

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