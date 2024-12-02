Стало известно, какие дроны РФ использует в Курской области

Дроны на оптоволокне позволяют России обходить РЭБ, при этом массово теряются обычные FPV-дроны.

Российские военные активнее используют дроны на оптоволоконном управлении, при этом не уделяя большого внимания потерям обычных FPV-дронов.

Об этом рассказал главный сержант взвода 36 бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского с позывным Соломоном, пишет АрмияTV.

"Часто отправляют эффивишку по маршруту на дежурство и если не находят нашу цель, то направляют дрону прямо в сторону наших позиций. С потерями россияне не считаются совсем", — заметил Соломон.

По его словам, военные армии РФ активно применяют дроны на оптоволоконном управлении, поскольку они менее чувствительны к влиянию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, Россия не учитывает потери обычных FPV-дронов, активно их используя для разных целей.

"По моему мнению, FPV-дроны более полезны для уничтожения техники, а также живой силы, «мавики» используют по более статическим целям, потому что гранатой по пехоте поразить непросто. Соответственно технику тоже можно поражать сбросами, есть кумулятивные боеприпасы, но это имеет быть более статическая техника: повреждена, заброшена", — рассказал главный сержант.

Напомним, Силы обороны Украины в Курщине сковали около 50 тысяч российских военных.

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