Росіяни захопили Дарʼїно на Курщині - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби захопили населений пункт Дар'їно, що у Курській області.

Про це інформує DeepState.

Аналітики проєкту повідомили, що також ворог просунувся біля Торецька, Петрівки, Плехово та у Неліпівці.

"Ворог захопив Дар'їно, а також просунувся біля Торецька, Петрівки, Плехово та у Неліпівці", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують штурмувати місто Торецьк у Донецькій області і вдаються до тактики "закидування мʼясом" супротивника.

Крім того, ми раніше інформували, що у Торецьку російські солдати розстріляли цивільних.

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