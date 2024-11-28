Росіяни захопили Дарʼїно на Курщині - DeepState

Загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.
Російські загарбники протягом минулої доби захопили населений пункт Дар'їно, що у Курській області.
Про це інформує DeepState.
Аналітики проєкту повідомили, що також ворог просунувся біля Торецька, Петрівки, Плехово та у Неліпівці.
"Ворог захопив Дар'їно, а також просунувся біля Торецька, Петрівки, Плехово та у Неліпівці", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують штурмувати місто Торецьк у Донецькій області і вдаються до тактики "закидування мʼясом" супротивника.
Крім того, ми раніше інформували, що у Торецьку російські солдати розстріляли цивільних.
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