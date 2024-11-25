18 корисних лайфгаків для якісного прання речей

Щоб ваш одяг і текстиль мали бездоганний вигляд, важливо дотримуватись простих правил догляду.

Видання Martha Stewart зібрало практичні поради, які допоможуть зекономити час на прання та зберегти якість речей. Ваша білизна, простирадла, рушники, дитячий одяг та інші тканини будуть як нові, якщо дотримуватися цих простих секретів.

Сортуйте речі перед пранням

Не піддавайтеся спокусі заповнити пральну машину всім одягом одразу. Сортування за кольором, типом тканини чи рівнем забруднення — запорука збереження якості речей. Наприклад, спортивний одяг краще прати окремо від рушників, а білі речі не змішувати з кольоровими.

Як часто прати простирадла

Простирадла потрібно прати раз на тиждень, а інколи й частіше. Білі тканини краще прати в гарячій воді, а кольорові — у теплій чи холодній. Сушіть їх на середньому рівні, щоб уникнути зминання.

Підготовка одягу перед пранням

Під час підготовки речей обов’язково застібайте блискавки, закріплюйте липучки, видаляйте шпильки та застібки. Вивертайте делікатні тканини навиворіт, щоб уникнути пошкоджень.

Догляд за пуховими виробами

Пухові подушки та ковдри потрібно прати кожні три-шість місяців. Для сушіння використовуйте сушарку на низькій температурі разом із тенісними м’ячами, щоб рівномірно розподілити наповнювач. Між праннями провітрюйте ці речі на свіжому повітрі.

Натуральні кондиціонери для білизни

Хімічні пом’якшувачі тканин можуть викликати алергію чи залишати сліди. Замініть їх оцтом або натуральними кондиціонерами для безпечного догляду.

Як зберегти білизну білою

Додавайте у воду під час прання вороніння чи трохи лимонного соку. Це допоможе зберегти речі яскравими та уникнути пожовтіння.

Ефективне видалення плям

Плями варто обробляти одразу після їхньої появи. Видаліть надлишки забруднень, промокніть чистою тканиною та нанесіть засіб для виведення плям перед пранням.

Як освітлити речі без відбілювача

Замочіть тканини у гарячій воді зі скибочками лимона чи додайте у воду білий оцет. Після прання сушіть речі на сонці для природного освітлення.

Догляд за дитячим одягом

Для прання дитячих речей використовуйте м’які мийні засоби без ароматизаторів. Попередньо замочуйте плями у холодній воді, щоб уникнути їхнього закріплення.

Як правильно прати серветки

Замочіть серветки у холодній воді одразу після використання, видаліть плями, а потім виперіть у гарячій воді. Сушіть їх на сонці та відпрасуйте.

Ручне прання делікатних тканин

Шовк, шерсть і льон краще прати вручну у теплій воді з м’яким мийним засобом. Дбайливо промивайте, викручуйте зайву воду через рушник і сушіть на рівній поверхні.

Коли потрібна хімчистка

Делікатні речі зі складними деталями, бісером чи шкірою краще довірити професійній хімчистці.

Обирайте правильний цикл прання

Для міцних тканин використовуйте звичайний режим, а для делікатних — щадний цикл. Гаряча вода підходить для білих речей, а холодна — для кольорових.

Правильне сушіння

Сушіть речі на повітрі чи на низьких температурних режимах, щоб уникнути усадки. Режим "повітря" в сушарці ідеально підходить для освіження речей.

Рушники

Рушники слід прати кожні 3-4 дні у гарячій воді. Використовуйте пом’якшувачі, щоб зберегти їхню м’якість.

Чистка пральної машини

Очищуйте пральну машину, запускайте цикл із гарячою водою та оцтом. Це допоможе видалити залишки мийних засобів і зберегти свіжість прання.

Освіження одягу між праннями

Дезодоруйте речі за допомогою провітрювання чи акуратно видаляйте забруднення щіткою. Використовуйте парфуми та дезодоранти до одягання, щоб уникнути плям.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете продовжити термін служби речей та насолоджуватися їхнім бездоганним виглядом щодня.

Ми також писали про те, як приготувати домашній помʼякшувач для білизни.

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