Жорстока ніч у Тбілісі: силовики били і розганяли мітингувальників (фото)

Громадяни Грузії, які вийшли на протести проти уряду і скасування європейського вибору, застосовують проти поліції феєрверки, зелені лазерні указки та "коктейлі Молотова".

Про це пише sputnik-georgia.ru.

У відповідь, за даними ЗМІ, силовики били і затримували учасників протесту, атакували водометами, газом.

Також під удар потрапляли і журналісти, які висвітлювали події.

Фото: Associated Press

Посли Грузії в низці країн ЄС подали у відставку

Представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. За даними медіа, вони бойкотують рішення уряду призупинити процес вступу в ЄС до 2028 року.

Посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі повідомив, що йде у відставку, 29 листопада. Він пропрацював дипломатом понад 20 років.

"Наші невтомні зусилля не повинні похитнути або скомпрометувати за жодних обставин. Ні — насильству проти волі мирних протестувальників, лише повна солідарність", — написав Бердзенішвілі.

Фото: Associated Press

Пізніше з посади пішов посол Грузії в Нідерландах Давид Соломонія. Як пише грузинське медіа SOVA, він також засудив "будь-яке насильство".

Після заяв послів МЗС Грузії засудило "тиск на дипломатичну службу Тбілісі та заклики до саботажу".

"Спроби іноземних держав втрутитися у роботу інститутів суверенної держави неприпустимі. Рішення грузинського уряду не порушувати питання про переговори з ЄС до 2028 року не означає призупинення процесу євроінтеграції Грузії. Навпаки, воно спрямоване запобігти шкідливим спекуляціям у цьому питанні", — заявили в МЗС.

Сполучені Штати Америки призупиняють стратегічне партнерство з Грузією після рішення уряду цієї країни відмовитися до кінця 2028 року від процесу євроатлантичної інтеграції. Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Метью Міллера, оприлюдненій у суботу, 30 листопада.

Нагадаємо:

Протести в Грузії почались після виборів 26 жовтня та після рішення урядовців відкласти вступ до Європейського Союзу до 2029 року. Громадяни Грузії після цього почали виходити з протестами.

29 листопада відбувся силовий розгін мітингу біля грузинського парламенту: людей били, поливали водою, застосовували сльозогінний газ. Наступного вечора — ще один силовий розгін, під час якого спробували підпалити парламент.

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