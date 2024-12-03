День ангела 3 грудня: кого та як вітати з іменинами

3 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 3 грудня

3 грудня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Гаврила, Георгія, Івана, Миколу, Саву, Федора.

Андрій — давньогрецьке ім'я, означає "мужній". В дитинстві любить бешкетувати. В дорослому віці стає справедливим, чесним, активним.

Гаврило — давньоарамейське походження, перекладається як "Бог — моя сила". В дитинстві любить навчатися і читати. В дорослому віці стає амбіційним.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "землероб". В дитинстві добрий і справедливий. В дорослому віці стає емоційним, принциповим.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві добрий. В дорослому віці стає чуйним, працьовитим, неквапливим.

Микола — давньогрецьке походження, перекладається як "переможець народів". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Сава — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "мудрець". В дитинстві рідко хворіє. В дорослому віці стає хорошим керівником, обережним.

Федір — давньогрецьке ім'я, означає "подарунок Бога". В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає сміливим, чарівним, але часто нерозсудливим.

День ангела 3 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Дорогий [Ім'я]!

Вітаю тебе з твоїм днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує мир, радість і впевненість у кожному твоєму кроці. Бажаю, щоб у твоєму серці завжди горіло світло добра і любові, а життя було наповнене теплом, щастям і благословенням!

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У день твого ангела хочу побажати, щоб твоє життя було як чисте небо – ясне, мирне і сповнене радості. Нехай твій охоронець завжди буде поруч, направляючи твої кроки і допомагаючи знайти найкращі шляхи в житті. Щастя, гармонії та Божої ласки тобі!

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Нехай твій ангел-хранитель завжди береже тебе від усякого лиха, а життя дарує лише приємні сюрпризи та радісні моменти. Бажаю тобі сили, натхнення та мудрості у всіх твоїх починаннях. Хай доля завжди посміхається тобі, а поруч будуть лише щирі та люблячі люди.

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Вітаю з твоїм днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості, теплих слів і приємних моментів. Хай небесний покровитель завжди буде твоїм надійним другом і помічником у всіх справах. Здоров’я, любові та миру тобі на всі дні!

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Сьогодні твій день ангела, і це чудовий привід нагадати, який ти важливий і цінний для всіх нас! Нехай твій ангел завжди стоїть на сторожі твого щастя, здоров’я і спокою. Бажаю тобі тепла в серці, любові у житті та незламної віри у свої сили!

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