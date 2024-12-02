3 грудня — яке церковне свято, чому цей день краще провести у мовчанні

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Софонії. Святий пророк Софонія був одним із дванадцяти малих пророків, чия діяльність припадає на VII століття до н.е. Його ім’я означає "Ягве (Бог) заховав" або "захований у Бозі". У Біблії його пророчий твір представлений у Книзі Софонії, яка складається з трьох розділів.

Софонія жив і пророкував під час правління юдейського царя Йосії (бл. 640–609 рр. до н.е.). Це був час значних релігійних реформ, спрямованих на викорінення ідолопоклонства та повернення до поклоніння істинному Богу. Софонія був нащадком царського роду, оскільки у своїй книзі він називає себе сином Кушія, а також згадує свого прадіда Єзекію, якого ототожнюють із царем Єзекією.

Книга Софонії має характер різких попереджень і обіцянок Божого суду над гріхами Ізраїлю, а також народів, що його оточували. Головна тема його пророцтва — "День Господній", тобто день Божого суду.

Прикмети 3 грудня

Народні прикмети 3 грудня / Фото: Unsplash

Кіт сідає біля печі — до холоднечі.

Кішка лягла посеред кімнати на підлозі — чекайте на потепління.

Кіт шкрябає кігтями підлогу — до сильної заметілі.

Що завтра не можна робити

Цей день краще провести в тишині і мовчанні, не варто кричати, співати, навіть краще відмовитися від розмов. Наші предки вірили, що тоді ви зможете отримати успіх у будь-яких починаннях наступного року.

Що можна робити завтра

Цього дня мисливці виходили до лісу, щоб визначити, скільки часу буде спокійна погода. Наприклад, намагалися спостерігати за білками, зайцями, поведінка яких вказувала на погоду найближчими днями.

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