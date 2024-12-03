Вражеский дрон атаковал Тернополь: в ОВА рассказали о последствиях

В Тернополе ночью из-за удара беспилотника на предприятии произошел пожар.

В ночь на 3 декабря российские кафиры нанесли удар беспилотником по городу Тернополь. В результате атаки была поражена территория одного из местных предприятий, что повлекло за собой масштабный пожар.

Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВ Вячеслав Негода и ГСЧС.

Благодаря оперативной работе 34 спасателей ГСЧС и привлечению 11 единиц специальной техники пожар удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать. Пострадавших нет, однако возникли проблемы с электроснабжением. Над восстановлением энергосистемы работают специалисты.

Местные власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям. Соблюдение правил безопасности может спасти жизнь.

Напомним, 2 декабря в Тернополе в результате атаки вражеского дрона погиб один человек, еще один получил ранения.

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