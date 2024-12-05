Голова МЗС Литви: Захід надає Україні "мізерну допомогу"

У Литві вважають, що війну в Україні можна закінчити лише на полі бою.

Голова Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що країни Заходу надають Україні "мізерну допомогу" порівняно з тим, які гроші були витрачені на Ірак та Афганістан.

Про це він заявив перед початком другого дня засідання міністрів оборони країн НАТО, передає Громадське радіо.

"Є ілюзія, що ми не можемо якось забезпечити Україну всім необхідним. І тому ми просто копаємося в бруді, намагаючись знайти пару сотень мільйонів євро чи доларів на підтримку України. Але, якщо ви подивитеся на конфлікти, які були в недавньому минулому - візьмемо Афганістан та Ірак - ми витратили трильйони на ці війни. Тому, якщо порівнювати, скільки ми витратили на Україну, це мізер", - сказав Ландсберґіс.

Дипломат заявив, що позиція України за столом переговорів буде залежати від того, наскільки сильною вона буде на полі бою. Крім того, Україна повинна отримати гарантії безпеки, щоб мир був сталим.

"Якщо ми хочемо, щоб в Україні був мир, іншого шляху немає. Нам доведеться надавати гарантії безпеки, і з нашого погляду немає кращого, дешевшого способу надання гарантій безпеки, ніж фактичні гарантії безпеки НАТО за статтею 5", - підсумував Ландсберґіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Блінкен анонсував допомогу для України на всю суму в $61 млрд.

Крім того, ми раніше інформували, що Конгрес не голосуватиме за додаткову допомогу Україні.

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