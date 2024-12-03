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Італія схвалить збільшення військової допомоги Україні — Reuters

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Італія схвалить збільшення військової допомоги Україні — Reuters

В Італії схвалять збільшення військової допомоги Україні / Фото: pixabay.com

Італія готує новий пакет військової допомоги для України.

В Італії схвалять збільшення військової допомоги Україні вже у грудні 2024 року.

Про це із посиланням на власні джерела, повідомляє Reuters.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Італія схвалила дев'ять пакетів допомоги, зокрема дві франко-італійські системи ППО SAMP/T

Джерела Reuters повідомили, що уряд прем'єрки Джорджі Мелоні, ймовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня, але відмовилися надати подробиці. Досі процес постачання був державною таємницею.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже представив Мелоні План перемоги в жовтні 2024-го. Тоді він подякував Італії за всю допомогу та підтримку України.

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