Италия одобрит увеличение военной помощи Украине — Reuters

В Италии одобрят увеличение военной помощи Украине уже в декабре 2024 года.

Об этом ссылаясь на собственные источники, сообщает Reuters.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Италия одобрила девять пакетов помощи, в том числе две франко-итальянские системы ПВО SAMP/T.

Источники Reuters сообщили, что правительство премьера Джорджи Мэлони, вероятно, одобрит 10-й пакет до конца декабря, но отказались предоставить подробности. До сих пор процесс снабжения был государственной тайной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже представил Мэлони План победы в октябре 2024-го. Тогда он поблагодарил Италию за всю помощь и поддержку Украины.

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