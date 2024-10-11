Зеленский представил Мелони План победы

Президент Украины Владимир Зеленский представил План победы Председателю Совета министров Италии Джорджи Мелони.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

"Мы очень продуктивно обсудили сегодня все аспекты Плана. Главное – это усилить позиции Украины и наши отношения с ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии. Благодарен за подготовку конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии". Для нас важно, чтобы итальянский бизнес был значимо представлен в проектах восстановления в Украине", — говорится в сообщении.

"Очень ценю сегодняшний наш обмен мнениями о перспективах развития глобальной ситуации и ближайших политических перспектив в странах-партнерах. Отдельно хочу поблагодарить за оказанную нашей стране безопасность — прежде всего системы ПВО, которые спасают жизнь в наших городах и селах. Сегодня мы также обсудили с Джорджей подготовку нового пакета безопасности", — добавил Зеленский.

"Мы ценим также все, что Италия делает на уровне G7 и Евросоюза ради того, чтобы международное право было реально действенным, а наша Европа – сильной. Спасибо Италии за всю помощь и поддержку, оказанную Украине. Очень ценно иметь таких надежных друзей", — резюмировал он.

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Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что второй Глобальный саммит мира не состоится в ноябре 2024, как было запланировано ранее.

Посол Украины в Турции Василий Боднар предположил, что второй саммит мира может состояться в декабре при присутствии России.

Напомним, что президент Зеленский на этом же саммите сообщил, когда будет готов документ по условиям окончания войны.

Кроме того, мы писали, что президент США Джо Байден не приедет на встречу "Рамштайна" в Германию, которая была запланирована на 12 октября. Потому эту встречу отложили.