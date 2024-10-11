Зеленський представив Мелоні План перемоги

Президент України Володимир Зеленський представ План перемоги Голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні.

Про це йдеться у повідомленні у соцмережах.

"Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти Плану. Головне – це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії. Вдячний за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії. Для нас важливо, щоб італійський бізнес був значимо представлений у проєктах відбудови в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Дуже ціную сьогоднішній наш обмін думками щодо перспектив розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-партнерах. Окремо хочу подякувати за надану нашій країні безпекову допомогу – передусім системи ППО, які рятують життя в наших містах і селах. Сьогодні ми також обговорили з Джорджею підготовку нового безпекового пакета", - додав Зеленський.

"Ми цінуємо також усе, що Італія робить на рівні G7 та Євросоюзу заради того, щоб міжнародне право було реально дієвим, а наша Європа – сильною. Дякую Італії за всю допомогу та підтримку, надану Україні. Дуже цінно мати таких надійних друзів", - резюмував він.

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Раніше в Офісі президента України повідомили, що другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024 року, як було заплановано раніше.

Посол України у Туреччині Василь Боднар припустив, другий Саміт миру може відбутися в грудні за присутності Росії.

Нагадаємо, що президент Зеленський на цьому ж саміті повідомив, коли буде готовий документ з умовами закінчення війни.

Крім того, ми писали, що президент США Джо Байден не приїде на зустріч "Рамштайну" до Німеччини, яка була запланована на 12 жовтня. Тому цю зустріч відклали.