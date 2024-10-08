Байден не приїде на зустріч "Рамштайн": що сталося

Президент Джо Байден не приїде на зустріч "Рамштайн", він відклав заплановану поїздку до Німеччини та Анголи, щоб зосередитися на реагуванні на ураган Мілтон, другий великий шторм за два тижні, який вразив південний схід США.

Про це пише видання Bloomberg.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр оголосила про зміну планів президента у заяві у вівторок, посилаючись на "прогнозовану траєкторію та силу урагану Мілтон" і поточну реакцію на наслідки урагану Хелен, який обрушився на США минулого місяця.

Прогнозується, що шторм четвертої категорії Мілтон, що наближається до Флориди, завдасть великої шкоди та поставить під загрозу життя. Мільйони людей почали евакуюватися з узбережжя Флориди, зокрема з міста Тампа.

Рішення, прийняте менш ніж за місяць до дня виборів, підкреслює, що реакція адміністрації на стихійне лихо стала потенційною точкою спалаху в боротьбі за Білий дім між колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом і віце-президентом Камалою Гарріс.

Поїздка до Німеччини та Анголи, яка мала відбутися 10-15 жовтня, була б першою закордонною поїздкою Байдена після того, як він відмовився від президентської гонки в липні та підтримав Гарріс.

У Білому домі раніше зазначили, що питання підтримки України буде важливою частиною цього візиту.

"Говорячи про Україну та українську самооборону – це буде важливою частиною цього візиту: продовження цієї підтримки, продовження всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію", – сказала Жан-Пʼєр.

Байден планував прибути до Німеччини ввечері у четвер, 10 жовтня. У Берліні були заплановані зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем. У суботу, 12 жовтня, Байден мав би поїхати до землі Рейнланд-Пфальц, де на американській військово-повітряній базі в Рамштайні відбудеться зустріч щодо України.