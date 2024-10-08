Гарріс зробила заяву про переговори з Путіним

Переговори на двосторонній основі неможливі.
Кандидатка-демократка у президенти та віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним без участі Києва
Про це Гарріс розповіла в інтерв'ю CBS News.
"На двосторонній основі без України - ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України", - відповіла політикиня на питання про те, чи зустрілася б вона з "фюрером" для переговорів щодо війни.
З її слів, "завершення війни не буде успішним без участі України та Статуту ООН у визначенні того, як виглядає цей успіх".
Нагадаємо, раніше Гарріс повідомила, як ставиться до ідеї віддати території України РФ. За її словами, США підтримують Україну не з міркувань благодійності, а тому, що це в їхніх стратегічних інтересах.
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