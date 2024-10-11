Ворог продавив лівий фланг українських оборонців на Курщині - Deep State

Курське угруповання наших військ — це великий "вінегрет" з відповідною взаємодією - переконують аналітики.

Вкрай виснажливий день відбувся сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронникам.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені - до сьогоднішнього дня.

Ворог зараз намагається закріпитися в районі н.п. Новоіванівка та Зелений Шлях. Сформувалася вкрай ненадійна тактична ситуація для суміжних підрозділів північніше.

"Сьогодні в Інтернеті з'явилася інформація про підготовку нового армійського корпусу ЗСУ. Для чого? Самі військові не знають відповіді. Курське угрупування наших військ — це великий "вінегрет" з відповідною взаємодією. Вайб сьогоднішнього дня: як би прикро це не звучало — ураження танку Сил Оборони fpv-дроном Сил Оборони", - йдеться у повідомленні.

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"Підсумовуючи: ми на порозі чергової халепи через повторення помилок. Дуже сподіваємося, що оточень вдасться уникнути. Курська операція — це дійсно великий стратегічний успіх Сил Оборони, але будь-яку перемогу треба утримувати", - пишуть аналітики.

Нагадаємо, видання Politico дізналось про проблеми російської армії, які наразі не дозволяють ворогу повертати під свій контроль територію Курської області у найближчі місяці.

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