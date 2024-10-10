Ураганом у Флориді до будинку принесло живого крокодила: відео

Чоловік спершу перелякано вилаявся, а потім поставився до ситуації з гумором.

Після повені, викликаної у Флориді ураганом Мілтон, американець повернувся додому і з подивом виявив у своєму помешканні живого крокодила.

Про це повідомляє канал AS TV, публікуючи відео, яке стало вірусним у Мережі.

На опублікованих кадрах видно, як пара повертається до залитого водою будинку і, коли чоловік відчиняє двері, то раптом виявляє за ними несподіваного гостя.

Крокодил або алігатор стоїть недалеко від входу у затопленому водою помешканні і майже не реагує на появу господарів.

На щастя, тварина не виявляла агресії та навіть дивилася в інший бік.

Чоловік спершу перелякано вилаявся, а потім поставився до ситуації з гумором. Принаймні, опубліковане в Мережі відео він супроводив жартівливим коментарем про те, що повернувся додому після повені до свого нового домашнього крокодила.

Автори публікації зауважили, що у Флориді наразі більше алігаторів, ніж крокодилів, але популяція крокодилів зростає, тому важко визначити, яку саме тварину принесло в дім американця ураганом.