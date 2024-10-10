Ураган "Мілтон" вже у Флориді та руйнує все навколо: що відбувається зараз (відео)

Цей ураган стирає все на своєму шляху та увійде в історію!

Смертельний ураган "Мілтон" руйнує все на своєму шляху. Стихія вже накрила західне узбережжя штату Флорида у США. І це сталось дещо раніше, ніж прогнозували фахівці. У Флориді вже знеструмлені близько 2 млн будинків і підприємств. Кажуть, наслідки будуть катастрофічними.

Що відомо про ураган "Мілтон", як населення готувалося до стихійного лиха та що відбувається у США – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

"Мілтон" – найпотужніший ураган за 100 років

Флорида ще не оговталася від урагану "Гелен", який накрив штат 27 вересня. Він став одним із найпотужніших у Мексиканській затоці від 1851 року, обірвавши життя щонайменше 235 осіб у шести штатах. Але нове лихо, яке накрило узбережжя США, стало справжньою катастрофою. Фахівці кажуть, що ураган "Гелен" був лише "тривожним дзвіночком" порівняно з руйнівною стихією під назвою "Мілтон".

8 жовтня у Флориді почали готуватися до цього лиха. Очікувалося, що ураган "Мілтон" стане найпотужнішим із тих, які вирували в затоці Тампа за останні 100 років. Йому присвоїли п'яту (максимальну) категорію небезпеки. Про це повідомляють CNN, The New York Times та Washington Post.

"З наближенням урагану по всій Флориді вже видно погіршення погоди. "Мілтону" присвоєно категорію п'ять зі швидкістю вітру близько 257 км/год. Він став третім за швидкістю посилення штормом в історії Атлантики, піднявшись із категорії один до категорії п’ять менш ніж за добу. Окрім потужних поривів вітру, на більшості території штату очікуються сильні дощі, а після них – повені. Прогнозуються штормові хвилі заввишки до 4,5 м – це становить велику загрозу для життів людей і майна на західному узбережжі".

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За шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона існує п’ять категорій ураганів. Найпотужніший оцінюють як п’яту категорію, коли постійна швидкість вітру може сягати 252 км/год., а пориви можуть бути значно потужнішими.

Через ураган у США готуються до найгіршого сценарію

Без перебільшень, уся інфраструктура Флориди готувалася до найгіршого сценарію. Лікарні, рятувальники, правоохоронці – усі екстрені служби готові ліквідовувати наслідки та допомагати постраждалим. Понад 300 лікарень вже евакуювали своїх пацієнтів до інших медичних закладів.

Пентагон вже розгорнув війська у Північній Кароліні. Тисячі військових перебувають у повній бойовій готовності, щоб допомагати евакуювати населення, розчищати маршрути для евакуації та доставляти харчові набори й воду до постраждалих районів. Загалом лише у Північній Кароліні мобілізовано понад 5 000 військових.

У супермаркетах та на АЗС у Флориді виник серйозний дефіцит. Люди у паніці скуповують усі продукти, а щонайменше 170 автозаправних станцій вже не мають пального.

Ураган "Мілтон" у Флориді / Фото: Associated Press

Через "Мілтон" Байдена скасував візит на "Рамштайн"

Стихія принесла з собою і політичні наслідки для України. Президент США Джо Байден скасував поїздки до Європи та Африки, зокрема й ту, під час якої мав головувати на зустрічі лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Байден пояснює – не може зараз лишити країну наодинці зі штормом. Крім того, він заявив, що ураган може стати одним із найсильніших у США за останні багато років, і закликав жителів негайно виїжджати, оскільки це "питання життя і смерті".

Синоптик заплакав у прямому ефірі

Американці шоковані і налякані. Американський синоптик заплакав, озвучивши прогноз погоди на найближчі дні. Передчуття неминучої катастрофи викликало сльози на очах у Джона Моралеса, який в ефірі телеканалу NBC 6 South Florida озвучував невтішний прогноз погоди для штату Флорида. Фрагмент відео пізніше опублікували в соціальній мережі Х.

"Мілтон" досяг узбережжя Флориди

Національний центр ураганів США попереджав, що "Мілтон" накриє Флориду увечері 9 жовтня. Саме так і сталося. Ураган "Мілтон" досяг узбережжя Флориди. Ще до того, як стихія завдала основного удару, торнадо (їх було зареєстровано в штаті щонайменше 19) та зливи на його периферії знеструмили сотні тисяч абонентів. За даними сайту, який відстежує звіти комунальних служб, у цьому штаті було знеструмлено понад 2 млн будинків і підприємств. Найбільше відключень було в окрузі Харді, а також у сусідніх округах Сарасота і Манаті.

Близько 125 будинків було зруйновано до того, як ураган вийшов на берег. Багато з них були пересувними будинками у громадах для людей похилого віку, повідомив директор Департаменту з питань надзвичайних ситуацій штату Флорида. Моторошні кадри з Флориди публікують у соціальних мережах.

Внаслідок урагану – вже щонайменше двоє загиблих

Вже відомо про щонайменше дві смерті в селищі для пенсіонерів після ймовірного торнадо у Форт-Пірсі на східному узбережжі Флориди, повідомляє NBC News з посиланням на шерифа округу Сент-Люсі.

Окрім потужного вітру, очікуються також затяжні зливи. У деяких частинах штату кількість опадів б'є всі рекорди, у частині випала кількамісячна норма дощів.

Коли "Мілтон" вщухне?

За останніми даними від американського Національного центру вивчення ураганів, "Мілтон" ослаб до першої категорії. Зараз його центр ¬– за 105 км від мису Канаверал у Флориді. Максимальна швидкість вітру становить 150 км/год. Найсильніші дощі наразі тривають у районі міста Орландо, що розташоване на північний захід від центру урагану.

І хоча центр "Мілтона" рухається у бік Атлантичного океану, він поки що пройшов лише невелику частину шляху. Тому він залишається руйнівним ураганом і, за прогнозом центру, залишиться таким до виходу в океан. Прогнозується, що "Мілтон" зберігатиме інтенсивність під час перетину Флориди 10 жовтня, але після переходу до Атлантики він, ймовірно, поступово втратить тропічні характеристики та повільно послабиться.

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