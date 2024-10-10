Ураган "Милтон" уже во Флориде и разрушает все вокруг: что происходит сейчас (видео)

Этот ураган стирает все на своем пути и войдет в историю!

Смертоносный ураган "Милтон" рушит все на своем пути. Стихия уже накрыла западное побережье штата Флорида в США. И это произошло несколько раньше, чем прогнозировали специалисты. Во Флориде уже обесточены около 2 млн домов и предприятий. Говорят, последствия будут катастрофическими.

Что известно об урагане "Милтон", как население готовилось к стихийному бедствию и что происходит в США – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

"Милтон" – самый мощный ураган за 100 лет

Флорида еще не оправилась от урагана "Хелен", накрывшего штат 27 сентября. Он стал одним из самых мощных в Мексиканском заливе с 1851 года, оборвав жизни не менее 235 человек в шести штатах. Но новая беда, накрывшая побережье США, стала настоящей катастрофой. Специалисты говорят, что ураган "Хелен" был лишь "тревожным звоночком" по сравнению с разрушительной стихией под названием "Милтон".

8 октября во Флориде начали готовиться к этой беде. Ожидалось, что ураган "Милтон" станет самым мощным из бурливших в заливе Тампа за последние 100 лет. Ему присвоили пятую (максимальную) категорию опасности. Об этом сообщают CNN, The New York Times и Washington Post.

"С приближением урагана по всей Флориде уже видно ухудшение погоды. "Милтону" присвоена категория пять со скоростью ветра около 257 км/ч. Он стал третьим по скорости усиления штормом в истории Атлантики, поднявшись из категории один до категории пять менее чем за сутки. Кроме мощных порывов ветра, на большинстве территории штата ожидаются сильные дожди, а после них наводнения. Прогнозируются штормовые волны высотой до 4,5 м – это представляет большую угрозу для жизней людей и имущества на западном побережье".

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По шкале ураганов Саффира-Симпсона существует пять категорий ураганов. Самый мощный оценивается как пятая категория, когда постоянная скорость ветра может достигать 252 км/ч, а порывы могут быть значительно мощнее.

Из-за урагана в США готовятся к худшему сценарию

Без преувеличений, вся инфраструктура Флориды готовилась к худшему сценарию. Больницы, спасатели, правоохранители – все экстренные службы готовы ликвидировать последствия и помогать пострадавшим. Более 300 больниц уже эвакуировали своих пациентов в другие медицинские учреждения.

Пентагон уже развернул войска в Северной Каролине. Тысячи военных находятся в полной боевой готовности, чтобы помогать эвакуировать население, расчищать маршруты для эвакуации и доставлять пищевые наборы и воду в пострадавшие районы. Всего в Северной Каролине мобилизовано более 5 000 военных.

В супермаркетах и АЗС во Флориде возник серьезный дефицит. Люди в панике скупают все продукты, а на не менее 170 автозаправочных станциях уже нет горючего.

Ураган "Милтон" во Флориде / Фото: Associated Press

Из-за "Милтона" Байдена отменил визит на "Рамштайн"

Стихия принесла с собой политические последствия для Украины. Президент США Джо Байден отменил поездки в Европу и Африку, в том числе и ту, во время которой должен был председательствовать на встрече лидеров стран и правительств Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Байден объясняет – не может сейчас покинуть страну наедине со штормом. Кроме того, он заявил, что ураган может стать одним из самых сильных в США за последние много лет, и призвал жителей немедленно уезжать, поскольку это "вопрос жизни и смерти".

Синоптик заплакал в прямом эфире

Американцы в шоке и напуганы. Американский синоптик заплакал, озвучив прогноз погоды на ближайшие дни. Предчувствие неизбежной катастрофы вызвало слезы на глазах Джона Моралеса, который в эфире телеканала NBC 6 South Florida озвучивал неутешительный прогноз погоды для штата Флорида. Фрагмент видео позже опубликовали в социальной сети X.

"Милтон" достиг побережья Флориды

Национальный центр ураганов США предупреждал, что "Милтон" накроет Флориду вечером 9 октября. Именно так и вышло. Ураган "Милтон" достиг побережья Флориды. Еще до того, как стихия нанесла основной удар, торнадо (их было зарегистрировано в штате не менее 19) и ливни на его периферии обесточили сотни тысяч абонентов. По данным сайта, отслеживающего отчеты коммунальных служб, в этом штате было обесточено более 2 млн домов и предприятий. Больше всего отключений было в округе Харди, а также в соседних округах Сарасота и Манати.

Около 125 домов были разрушены до того, как ураган вышел на берег. Многие из них были передвижными домами в общинах для людей пожилого возраста, сообщил директор Департамента по вопросам чрезвычайных ситуаций штата Флорида. Жуткие кадры из Флориды публикуют в социальных сетях.

В результате урагана – уже по меньшей мере двое погибших

Уже известно о минимум двух смертях в поселке для пенсионеров после вероятного торнадо в Форт-Пирсе на восточном побережье Флориды, сообщает NBC News со ссылкой на шерифа округа Сент-Люси.

Кроме мощного ветра, ожидаются затяжные ливни. В некоторых частях штата количество осадков бьет все рекорды, в части выпала несколькомесячная норма дождей.

Когда "Милтон" утихнет?

По последним данным от американского Национального центра изучения ураганов, "Милтон" ослаб до первой категории. Сейчас его центр – в 105 км от мыса Канаверал во Флориде. Максимальная скорость ветра составляет 150 км/ч. Самые сильные дожди продолжаются в районе города Орландо, расположенном к северо-западу от центра урагана.

И хотя центр "Милтона" двигается в сторону Атлантического океана, он пока прошел лишь небольшую часть пути. Поэтому он остается разрушительным ураганом и, по прогнозу центра, останется таким до выхода в океан. Прогнозируется, что "Милтон" будет сохранять интенсивность при пересечении Флориды 10 октября, но после перехода в Атлантику он, вероятно, постепенно потеряет тропические характеристики и медленно ослабнет.

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