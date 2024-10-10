Ураганом во Флориде в дом принесло живого крокодила: видео

Мужчина сначала испуганно выругался, а затем отнесся к ситуации с юмором.

После наводнения, вызванного во Флориде ураганом Милтоном, американец вернулся домой и с удивлением обнаружил в своем доме живого крокодила.

Об этом сообщает канал AS TV, публикуя видео, ставшее вирусным в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как пара возвращается в залитый водой дом и, когда мужчина открывает дверь, то вдруг обнаруживает за ними неожиданного гостя.

Крокодил или аллигатор стоит недалеко от входа в затопленном водой помещении и почти не реагирует на появление хозяев.

К счастью, животное не проявляло агрессии и даже смотрело в другую сторону.

Мужчина сначала испуганно выругался, а затем отнесся к ситуации с юмором. По крайней мере, опубликованное в Сети видео он сопровождал шутливым комментарием о том, что вернулся домой после наводнения к своему новому домашнему крокодилу.

Авторы публикации отметили, что во Флориде больше аллигаторов, чем крокодилов, но популяция крокодилов растет, поэтому трудно определить, какое именно животное принесло в дом американца ураганом.