Пилот пассажирского самолета умер во время полета: что произошло

Воздушное судно совершило аварийную посадку после того, как пилот потерял сознание.

Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер во время полета пассажирского самолета, следовавшего из Сиэтла на западном побережье США в турецкий Стамбул.

Об этом в среду, 9 октября, сообщил представитель Turkish Airiles Яхья Устюн в социальной сети X.

По его словам, капитан самолета Airbus 350 потерял сознание во время полета, двое других пилотов пытались оказать ему неотложную медицинскую помощь и в конце концов решили совершить аварийную посадку в аэропорту Нью-Йорка. Однако пилот умер перед приземлением.

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В авиакомпании добавили, что 59-летний капитан Илчехин Пехливан работал в Turkish Airlines с 2007 года. Он прошел плановое медицинское освидетельствование в начале марта этого года, во время которого не были выявлены проблемы со здоровьем, которые мешали бы ему выполнять свои обязанности.

После того, как рейс был перенаправлен в Нью-Йорк, пассажирам самолета организовали возвращение в Турцию.

Напомним, корреспондент по вопросам безопасности BBC News Фрэнк Гарднер был вынужден ползти по полу самолета, чтобы добраться до туалета во время перелета из Варшавы в Лондон. Журналист назвал этот опыт чрезвычайно неудобным физически и унизительным.

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