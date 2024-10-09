Враг продвинулся в Торецке – Deep State

Аналитики Deep State изменили карту боевых действий.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Враг продвинулся возле Золотой Нивы, Угледара, в Цукурино и Торецке Донецкой области.
Уточнено продвижение противника у Роботино.
Наблюдается активизация вражеских диверсионных групп в Камянском.
Ранее сообщалось, что войскам РФ удалось войти в часть Торецка Донецкой области. В городской застройке продолжаются уличные бои. Захватчики хотят получить в городе плацдарм.
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