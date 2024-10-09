Враг продвинулся в Торецке – Deep State

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг продвинулся возле Золотой Нивы, Угледара, в Цукурино и Торецке Донецкой области.

Уточнено продвижение противника у Роботино.

Наблюдается активизация вражеских диверсионных групп в Камянском.

Ранее сообщалось, что войскам РФ удалось войти в часть Торецка Донецкой области. В городской застройке продолжаются уличные бои. Захватчики хотят получить в городе плацдарм.

Тяжелая ситуация на фронте! Россияне зашли в Торецк - продолжаются уличные бои!

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