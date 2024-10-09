Ворог просунувся у Торецьку – Deep State

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Ворог просунувся біля Золотої Ниви, Вугледару, в Цукуриному та Торецьку Донецької області.

Уточнено просування противника біля Роботиного.

Спостерігається активізація ворожих диверсійних груп у Кам'янському.

Раніше повідомлялось, що військам РФ вдалося увійти до частини Торецька Донецької області. У міській забудові тривають вуличні бої. Загарбники хочуть отримати у місті плацдарм.

Важка ситуація на фронті! Росіяни зайшли в Торецьк - тривають вуличні бої!

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