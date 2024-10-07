Росіяни зайшли в Торецьк, бої ведуться за кожен під'їзд – ЗСУ

Російські війська зайшли у Торецьк, бої тривають буквально за кожен під’їзд.

Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

"Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку, ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під'їзд", – сказала Бобовнікова.

За її словами, окупанти зайшли на східну околицю Торецька і дещо просунулися по вулиці Центральна у напрямку шахти "Центральна". Проте ситуація постійно змінюється.

"То ми відбиваємо у них (окупантів - ред.) вогневі пункти, то вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати те, що захопили окупанти, і не даємо їм просунутися з усіх сил, чого б це нам не коштувало", – каже речниця ОТУ "Луганськ".

Торецьк на карті / Фото: Deepstatemap

Бобовнікова додала, що тривають також бої за селище Нелипівка, на північний захід від Нью-Йорка, яке росіяни також "рівняють" з артилерії, а потім постійно штурмують малими групами з 3-4-5 осіб.

Раніше “Азов” показав нові кадри боїв на Торецькому напрямку (відео).

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