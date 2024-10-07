Експерт розповів, чому для ворога таке важливе Селидове

Ситуація під Цукуриним вплине на просування ворога, який може захопити дороги до Селидового.

Окупанти планують оточити Селидове для подальшого наступу на Покровськ.

Про це повідомив в ефірі Радіо свобода військовий аналітик Денис Попович.

"Селидове однозначно будуть намагатися оточити. Вчора були не дуже добрі звістки з Цукуриного. А ситуація під Цукуриним прямо залежить від того, що буде під Селодовим. Якщо Цукурине буде захоплено, то ворог буде просуватися і перекривати ті дороги, які ведуть безпосередньо до Селидового. Може виникнути така ситуація, як була під Вугледаром, коли перекривається логістика, і таким чином наші будуть змушені відходити, щоб запобігти оточенню", - розповів він.

Попович зазначив, що Селидове важливе через терикони, з яких можна контролювати місцевість вогнем. Експерт розповів, що Селидове важливе для ворога через зручність наступу на Покровськ.

Він підкреслив, що росіяни продовжать використовувати тактику оточення, оскільки переважають у живій силі. Він також прокоментував будівництво укріплень ЗСУ за Покровськом та перші укріплення на шляху до Дніпра.

Він пояснив, що будувати фортифікації потрібно було раніше, і добре, що це робиться зараз. Він підкреслив, що це не свідчить про підготовку до відступу з Покровська, а про створення кількох ліній оборони, яких не вистачало під Вугледаром.

Нагадаємо, РФ завдала ударів по території Запорізької області, зокрема по обласному центру.

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