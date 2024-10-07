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Експерт розповів, чому для ворога таке важливе Селидове

Експерт розповів, чому для ворога таке важливе Селидове

Окупанти мають намір оточити Селидове, щоб розпочати наступ на Покровськ. / Фото: Associated Press

Ситуація під Цукуриним вплине на просування ворога, який може захопити дороги до Селидового.

Окупанти планують оточити Селидове для подальшого наступу на Покровськ.

Про це повідомив в ефірі Радіо свобода військовий аналітик Денис Попович.

"Селидове однозначно будуть намагатися оточити. Вчора були не дуже добрі звістки з Цукуриного. А ситуація під Цукуриним прямо залежить від того, що буде під Селодовим. Якщо Цукурине буде захоплено, то ворог буде просуватися і перекривати ті дороги, які ведуть безпосередньо до Селидового. Може виникнути така ситуація, як була під Вугледаром, коли перекривається логістика, і таким чином наші будуть змушені відходити, щоб запобігти оточенню", - розповів він.

Попович зазначив, що Селидове важливе через терикони, з яких можна контролювати місцевість вогнем. Експерт розповів, що Селидове важливе для ворога через зручність наступу на Покровськ.

Він підкреслив, що росіяни продовжать використовувати тактику оточення, оскільки переважають у живій силі. Він також прокоментував будівництво укріплень ЗСУ за Покровськом та перші укріплення на шляху до Дніпра.

Він пояснив, що будувати фортифікації потрібно було раніше, і добре, що це робиться зараз. Він підкреслив, що це не свідчить про підготовку до відступу з Покровська, а про створення кількох ліній оборони, яких не вистачало під Вугледаром.

Нагадаємо, РФ завдала ударів по території Запорізької області, зокрема по обласному центру.

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