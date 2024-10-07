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Эксперт рассказал, почему для врага так важно Селидово

Эксперт рассказал, почему для врага так важно Селидово

Оккупанты намерены окружить Селидово, чтобы начать наступление на Покровск. / Фото: Associated Press

Ситуация под Цукуриным повлияет на продвижение врага, который может захватить дорогу к Селидову.

Оккупанты планируют окружить Селидово для дальнейшего наступления на Покровск.

Об этом сообщил в эфире Радио свобода военный аналитик Денис Попович.

"Селидово однозначно будут пытаться окружить. Вчера были не очень хорошие известия из Цукуриного. А ситуация под Цукуриным напрямую зависит от того, что будет под Селидово. Если Цукурино будет захвачено, то враг будет продвигаться и перекрывать те дороги, которые ведут непосредственно к Селидову. Может возникнуть такая ситуация, как была под Угледаром, когда перекрывается логистика, и таким образом наши будут вынуждены отходить, чтобы предотвратить окружение", — рассказал он.

Попович отметил, что Селидово важно из-за терриконов, с которых можно контролировать местность огнем. Эксперт рассказал, что Селидово важно для врага из-за удобства наступления на Покровск.

Он подчеркнул, что россияне продолжат использовать тактику окружения, поскольку преобладают в живой силе. Он также прокомментировал строительство укреплений ВСУ по Покровскому и первые укрепления на пути к Днепру.

Он объяснил, что строить фортификации нужно было раньше и хорошо, что это делается сейчас. Он подчеркнул, что это не свидетельствует о подготовке к отступлению из Покровска, а о создании нескольких линий обороны, которых не хватало под Угледаром.

Напомним, РФ нанесла удары по территории Запорожской области, в том числе по областному центру.

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