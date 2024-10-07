Обогнала Рианну: Forbes назвал имя самой богатой певицы мира

Журнал Forbes обнародовал имя самой богатой певицы мира, состояние которой оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

Долгое время лидирующие позиции занимала барбадосская исполнительница Рианна. Впрочем, американская певица подвинула ее. Теперь самой богатой исполнительницей мира является Тейлор Свифт, чья популярность за последние годы безумно возросла.

Журнал Forbes по состоянию на 7 октября оценивает капитал артистки в 1,6 миллиарда долларов, а у Рианны сейчас в 1,4 миллиарда долларов, что на 200 миллионов меньше, чем у ее коллеги по сцене.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

В общем, значительные доходы Тейлор Свифт принес ее мировой концертный тур Eras, который она начала в марте 2023 года, а завершит в декабре 2024-го. К слову, артистка стала первой, кто занял первое место, только благодаря песням и концертам.

Состояние Тейлор Свифт включает почти 600 миллионов долларов, которые она получила благодаря гастролям и гонорарам. Музыкальный каталог исполнительницы оценивается в 600 миллионов долларов. Кроме того, певица является владелицей недвижимости на 125 миллионов долларов.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Напомним, что недавно Тейлор Свифт возмутилась, что кандидат в президенты США Дональд Трамп без разрешения использует ее лицо в предвыборной агитации. Поэтому артистка рассекретила, за кого собирается на самом деле голосовать на выборах в Америке, которые должны состояться в ноябре этого года.

Теория заговора! Тейлор Свифт за Байдена? Как певица может повлиять на президентские выборы в США?

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