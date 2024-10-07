В Одесской области бездомный изнасиловал девочку в лесополосе

У мужчины уже были проблемы с законом.

В Одесской области полицейские задержали 48-летнего мужчину за совершение сексуального насилия в отношении ребенка.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"О совершении преступления в отношении 14-летней девушки неизвестным мужчиной в полицию сообщила ее мать, которой та доверилась. Злоумышленник напал на ребенка и совершил сексуальное насилие в лесополосе, куда она ходила за орехами. По описанию потерпевшей правонарушителя, полицейские установили и разыскали. Им оказался уроженец другой области без постоянного места жительства, который имеет судимость за грабеж и покушение на изнасилование", — говорится в сообщении.

Собрав достаточное количество доказательств, следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается. За сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего правонарушителю грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Хмельницкой области отец насиловал родных дочерей.

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