В Хмельницкой области отец насиловал родных дочерей

Мужчина будет отбывать срок за преступление.
Правоохранители подозревают 39-летнего жителя Каменец-Подольского района в систематическом изнасиловании двух дочерей. Теперь за совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
По данным следствия, подозреваемый – отец пяти девочек разных возрастов.
"В 2019 году мужчина начал насиловать старшую дочь, которой в то время было 14 лет, а в мае этого года совершил сексуальное насилие в отношении 15-летней дочери. Ребенок рассказал обо всем бабушке, а тот обратился в полицию. Обвиняемый находится под стражей", – отметили в ведомстве.
Следователи начали уголовные производства по фактам изнасилования несовершеннолетних и совершения в отношении них развратных действий (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины).
Напомним, во Львове мужчина изнасиловал в кустах 11-летнего мальчика.
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