В Хмельницкой области отец насиловал родных дочерей

Правоохранители подозревают 39-летнего жителя Каменец-Подольского района в систематическом изнасиловании двух дочерей. Теперь за совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

По данным следствия, подозреваемый – отец пяти девочек разных возрастов.

"В 2019 году мужчина начал насиловать старшую дочь, которой в то время было 14 лет, а в мае этого года совершил сексуальное насилие в отношении 15-летней дочери. Ребенок рассказал обо всем бабушке, а тот обратился в полицию. Обвиняемый находится под стражей", – отметили в ведомстве.

Следователи начали уголовные производства по фактам изнасилования несовершеннолетних и совершения в отношении них развратных действий (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Напомним, во Львове мужчина изнасиловал в кустах 11-летнего мальчика.

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