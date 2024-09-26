У Хмельницькій області батько ґвалтував рідних доньок 

Правоохоронці підозрюють 39-річного жителя Камʼянець-Подільського району у систематичному ґвалтуванні двох дочок. Тепер за скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Хмельницької області.

За даними слідства, підозрюваний – батько п’яти дівчаток різного віку.

"2019 року чоловік почав ґвалтувати старшу доньку, якій на той час було 14 років, а у травні цього року вчинив сексуальне насилля щодо 15-річної доньки. Дитина розповіла про все бабусі, а та звернулася до поліції. Обвинувачений перебуває під вартою", – зазначили у відомстві.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактами зґвалтування неповнолітніх та вчинення щодо них розпусних дій (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Нагадаємо, у Львові чоловік зґвалтував у кущах 11-річного хлопчика.

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