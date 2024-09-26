"Барселона" одержала седьмую победу подряд и укрепила лидерство в чемпионате Испании (видео)

Команда Ханси Флика еще не потеряла ни одного очка в текущем розыгрыше Примеры.
"Барселона" одолела "Хетафе" в домашнем матче 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече "сине-гранатовые" забили в середине первого тайма. На 19-й минуте Роберт Левандовски поразил ворота соперника после того, как голкипер гостей Давид Сория ошибся после подачи с фланга, которую исполнил Жюль Кунде.
Обзор матча "Барселона" – "Хетафе"
Команда Ханси Флика одержала седьмую подряд победу на старте сезона Примеры и с 21 очком возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский "Реал" на 4 балла. "Хетафе" (4 пункта) занимает предпоследнее место.
В следующем туре "Барселона" 28 сентября сыграет на выезде с "Осасуной". В тот же день "Хетафе" примет "Алавес".
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