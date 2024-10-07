На Одещині безхатченко зґвалтував дівчинку у лісосмузі 

На Одещині поліцейські затримали 48-річного чоловіка за вчинення сексуального насильства щодо дитини.

Про це повідомили у поліції Одещини.

"Про вчинення злочину відносно 14-річної дівчини невідомим чоловіком у поліцію повідомила її мати, якій та довірилася. Зловмисник напав на дитину і скоїв сексуальне насильство у лісосмузі, куди вона ходила по горіхи. За описом, що надала потерпіла, поліцейські встановили та розшукали правопорушника. Ним виявився уродженець іншої області без постійного місця проживання, який має судимість за грабіж та замах на зґвалтування", - йдеться у повідомленні.

Зібравши достатньо доказів, слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. За сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи правопорушнику загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, у Хмельницькій області батько ґвалтував рідних доньок.

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