Россияне зашли в Торецк, бои ведутся за каждый подъезд – ВСУ

Самая горячая ситуация на Торецком направлении, россиянам удалось зайти в Торецк.
Российские войска зашли в Торецк, бои продолжаются буквально за каждый подъезд.
Об этом заявила пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.
"Самое горячее сейчас на Торецком направлении. Бои ведутся в самом Торецке, ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд", — сказала Бобовникова.
По ее словам, оккупанты зашли на восточную окраину Торецка и несколько продвинулись по улице Центральная в направлении шахты "Центральная". Однако ситуация постоянно меняется.
"То мы отбиваем у них (оккупантов — ред.) огневые пункты, то они где-то уничтожают наши, но мы их постоянно восстанавливаем и стараемся возвращать то, что захватили оккупанты, и не даем им продвинуться изо всех сил, чего бы это нам ни стоило", – говорит спикер ОТУ "Луганск".
Бобовникова добавила, что продолжаются также бои за поселок Нелиповка, северо-западнее Нью-Йорка, который россияне также "равняют" по артиллерии, а затем постоянно штурмуют малыми группами из 3-4-5 человек.
Ранее "Азов" показал новые кадры боев на Торецком направлении (видео).
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