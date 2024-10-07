Недолго и не всем: 72 бригаде после Угледара дадут отдохнуть – журналистка

72 ОМБр долго держала оборону Угледара, а после ухода из города, обессиленная, была вынуждена занимать новые рубежи обороны.
Бойцам обескровленной 72 отдельной механизированной бригады после выхода из Угледара все-таки дают возможность отдохнуть.
Об этом в Facebook сообщила военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова.
"Нашей 72 таки дают отдохнуть после Угледара. Не долго и не всем. Но это все же лучше чем ничего. Теперь главное собраться с силами. И техническими средствами", — отметила журналистка.
Ранее Кириенко сообщала, что после выхода из Угледара 72-й ОМБр приказали снова занимать позиции на фронте вместо восстановления.
Кроме того, Кириенко также сообщила о самоубийстве комбата из 123 бригады ТРО. 33-летний комбат якобы застрелился после того, как его батальон сбежал с позиций под Угледаром.
Пресс-офицер 72-й ОМБр ВСУ им. Черных запорожцев Арсений Прилипко в комментарии hromadske три дня назад заявлял, что 72-я бригада после выхода из Угледара продолжает сдерживать россиян на новых позициях.
Напомним, 2 октября в ВСУ сделали важное заявление о выходе из города Угледар.
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