Почему в СССР на стены вешали ковры: откуда пошла эта традиция

Этот пережиток советского прошлого можно встретить в некоторых домах и квартирах, но мало кто задумывается, зачем люди вешали ковер на стену.

Считается, что моду вешать на стену ковры в Советский Союз привезли из Турции. Хотя саму идею подсмотрели на Востоке, однако ее немного изменили под жилье. Такая традиция сразу понравилась советским людям, ведь ковер с узорами имел "богатый" вид и подчеркивал высокий статус хозяина. Дополнительно такой дизайн имел и практическое значение.

Экономия обоев

Обои в советское время были дефицитным и довольно дорогим товаром, который можно было достать только через "правильные" знакомства. А потому благодаря коврам на стенах советские граждане могли немного схитрить и сэкономить. Массивные стены также помогали справиться с этой задачей. За коврами и стенами не нужно было клеить обои. Таким образом, ценный материал экономили.

Ковер на стене также помогал спасти владельцев жилья от ремонта. Если в стене образовывалась дыра или обои портились, их просто завешивали декором.

Престиж

Настенные ковры в советское время были признаком благосостояния и достатка семьи. Недаром люди стояли в огромных очередях, чтобы только их достать. А еще за такие холсты с узорами были готовы отдать любые деньги. Люди могли даже спустя несколько лет выплачивать кредит за такой символ престижа. А потому неудивительно, что такую стоящую вещь вешали на самом видном месте в квартире. Ковры даже принято было дарить на свадьбу и передавать по наследству.

Уют

Ковер мог магическим образом превратить советское жилье. Голые и скучные стены превращались в мягкое ворсистое полотно с интересными узорами.

Практическая сторона

Очень часто ковер вешали на стену в спальне у кровати. Делали так, чтобы человека не обдувало холодом, когда он спит. А еще советские квартиры не могли похвастаться хорошей шумоизоляцией, поскольку стены их были очень тонкими. Ковер помогал немного отгородиться от соседей и скрыть от них содержание разговоров в семье.

Читайте также: