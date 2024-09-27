На самом деле он был совсем не идеальным: распространенные мифы о советском ГОСТе, в которые мы долгое время верили

Часто можно услышать, что продукты в СССР были более натуральными и полезными, чем сейчас, потому что их производили строго по ГОСТу. Но соответствует ли это действительности?

В первую очередь, давайте разберемся, что же такое ГОСТ. Вопреки расхожему мнению, эта аббревиатура вовсе не гарантирует высокое качество товара. Во времена СССР это был просто технический регламент, утвердивший, чтобы продукты содержали необходимое количество жиров, углеводов, белков, питательных веществ, были рентабельными в производстве, безвредными для здоровья и, самое главное, чтобы процесс их изготовления можно было контролировать.

При этом суровый ГОСТ просуществовал недолго. С июля 1940 года президиум СССР установил ответственность на директоров, начальников отделов технического контроля промышленных предприятий, главных инженеров в виде тюремного срока от 5 до 8 лет за нарушение стандарта. Интересно, что сами стандарты появились только через полгода после этого и относились далеко не ко всем продуктам.

Однако с начала войны и в период разрухи стране было не до ГОСТа. Поэтому с 1957 года стандарты были пересмотрены и внедрены ТУ (технические условия). За ними компании могли поменять рецептуру, что дало волю фантазии. Однако чаще всего ТУ означало ухудшение качества.

С 1974 г. утвердили стандарты для продукции, которая шла на экспорт. Конечно, они были более суровыми. Однако иногда остатки попадали на прилавки. Да и здесь не все было так гладко. Согласно плановой экономике Советского Союза, страна делилась на три зоны:

столица (столицы союзных республик) и крупные города, куротные населенные пункты, закрытые городки – сюда поступали лучшие продукты;

большие промышленные центры;

городка с небольшим количеством населения.

Конечно, элитные продукты все-таки могли попасть в магазины второй или третьей зон. Отсюда и привычка советского народа идти не за конкретными продуктами, а в надежде, что на прилавки "выкинут" что-нибудь вкусное.

Кстати, наличие в продуктах растительных жиров совсем не означало, что в них содержалось только подсолнечное масло. В советское время не редко использовали и пальмовую, от которой сегодня пытаются отказаться. Законодательством СССР не требовалось писать чёткий состав на этикетке продукта. Более того, колбасы, сыры, рыба, сосиски часто продавались из больших коробок на вес. Пальмовое масло было принято добавлять к сырам, колбасам, конфетам, молочной продукции.

Качество советских продуктов по ГОСТу / Фото: Фото из открытых источников

Еще один символ советской эпохи — дешевая колбаса. Она считалась особым дефицитом. Ее часто жарили на завтрак, добавляли в салаты на Новый год, готовили бутерброды для перекуса на работе. Однако, никого совсем не смущало, что стоимость колбасы ниже мяса из супового набора. По ГОСТу от 1957 года в колбасу могли добавлять кровь, мясо хряка, козлятину, крахмал, субпродукты, костную муку и даже селитру.

Единственным условием было наличие в колбасных изделиях 2-го сорта не менее 30% мяса и 25% мясной эмульсии (неходовые части туши, в частности, селезенка, жилы, плева, мочевой пузырь и прямая кишка). А в сосиски мяса можно добавить еще меньше — до 10%. В книге "Технология колбасных изделий" авторов Л.Лаврова и В. Крылова за 1975 год говорилось, что можно получить смесь, которая заметит 10 кг мяса, если смешать 2 кг казеина натрия и 8 л воды.

Могло показаться, что фрукты и овощи в советское время уж точно должны были быть полезны. Тогда еще никто не слышал о ГМО, а на плодородных землях убирали высокие урожаи. Однако к 70-м годам на 20% плодородных земель допустимая норма пестицидов была превышена в 3-5 раз. Чтобы бодро отчитываться о превышении плана, не скупились на опасную химию.

Конечно, все страны мира иногда использовали опасные вещества. Однако в странах Европы и США еще с 1954 года они были запрещены. А вот в СССР даже в "Справочнике агронома" писали о допустимости использования запрещенных в других странах пестицидов для возделывания пищевых культур.

Почему же миф о высоком качестве советских продуктов так устойчив? Прежде всего, о полезной пище тех времен говорят те люди, детство и юность которых пришлись именно на них. А, как известно, молодой организм может переварить даже гвозди. Во-вторых, прилавки больших городов и столиц союзных республик сильно отличались от маленьких городков. В-третьих, в СССР качество продуктов решалось не кошельком, а знакомствами. Люди, которые имели "правильные" связи, могли лакомиться лучшими продуктами и даже настоящими деликатесами.

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