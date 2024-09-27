Проблема №1 для ВСУ: эксперт назвал самое эффективное оружие РФ

По словам эксперта, российские КАБы – проблема номер один на всех фронтах для нашей пехоты.

Последние четыре суток оккупанты ежедневно запускала корректируемые авиационные бомбы ( КАБы) по Запорожью. Это связано с тем, что россияне модернизировали конструкцию авиационных бомб, дальность полета КАБов увеличилась.

Почему КАБы стали для россиян самым эффективным оружием, объяснил эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, передает "Киев 24".

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"Мы теряем позиции только из-за КАБ. Это проблема номер один на всех фронтах для всей нашей пехоты", – подчеркнул эксперт.

По его словам, у россиян есть потенциал к изготовлению КАБов, ведь технологически их не очень трудно производить.

"(Производство КАБов) – это микс новейших технологий, работающих на спутниковой навигации. ФАБ-500 – это очень старая авиабомба, которой на российских складах очень много", – пояснил эксперт.

Он признал, что российские КАБы стали для нашей армии существенной проблемой.

"Чистое поле с окопами, по которому работает бомба весом 500 кг, просто выгорает от КАБа. Наши ребята не могут зацепиться за эту землю (в результате удара)", — описал аналитик.

При этом эксперт отмечает, что у россиян есть сейчас предел на применение КАБов. Сейчас россияне запускают по 100-150 КАБов в сутки. Хотя на складах у них значительно больше КАБов.

Раньше мы писали, почему враг начал доставать КАБами в Запорожье и какое следующее.

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