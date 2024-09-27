Проблема №1 для ЗСУ: експерт назвав найефективнішу зброю РФ

За словами експерта, російські КАБи – проблема номер один на усіх фронтах для нашої піхоти.

Останні чотири доби окупанти щоденно запускала керовані авіаційні бомби (КАБи) по Запоріжжю. Це пов’язано з тим, що росіяни модернізували конструкцію авіаційних бомб, тож дальність польоту КАБів збільшилася.

Чому КАБи стали для росіян найефективнішою зброєю, пояснив експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, передає "Київ 24".

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"Ми втрачаємо позиції тільки через КАБ. Це проблема номер один на усіх фронтах для усієї нашої піхоти", – наголосив експерт.

За його словами, росіяни мають потенціал до виготовлення КАБів, адже технологічно їх не дуже важко виробляти.

"(Виробництво КАБів) — це мікс новітніх технологій, які працюють на супутниковій навігації. ФАБ-500 – це дуже стара авіабомба, якої на російських складах дуже багато", – пояснив експерт.

Він визнав, що російські КАБи стали для нашого війська суттєвою проблемою.

"Чисте поле з окопами, по якому працює бомба вагою 500 кг просто вигорає від КАБу. Наші хлопці не можуть зачепитися за цю землю (внаслідок удару)", – описав аналітик.

При цьому експерт зазначає, що у росіян є зараз ліміт на застосування КАБів. Наразі росіяни запускають по 100-150 КАБів на добу. Хоча на складах вони мають значно більше КАБів.

Раніше ми писали, чому ворог почав діставати КАБами до Запоріжжя та яке наступне.

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